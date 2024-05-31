День ангела 1 червня: кого вітати з іменинами на самому початку літа

День ангела - цікаве та дуже особливе свято, привітання з яким здатні розчулити будь-яку людину. Саме тому важливо пам'ятати про іменини тих, кого ви любите та цінуєте.
У кого іменини 1 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
1 червня іменини святкують:
"Хай тебе ангел вберігає,
І в усьому допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре у серці було,
А невдачі вітром здуло
Розквітай і багатій
І з роками молодій!
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Живи красиво та щасливо!".
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Радіо Maximum", "Поздравок".