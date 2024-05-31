День ангела 1 июня: кого поздравлять с именинами в самом начале лета

День ангела - интересный и очень особенный праздник, поздравления с которым способны удивить любого человека. Именно поэтому важно помнить об именинах тех, кого вы любите и цените.
У кого именины 1 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
1 июня именины празднуют:
"Хай тебе ангел вберігає,
І в усьому допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре у серці було,
А невдачі вітром здуло
Розквітай і багатій
І з роками молодій!
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Живи красиво та щасливо!".
К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.
Кроме того, недавно стало известно, почему опасно рассыпать соль.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Радіо Maximum", "Поздравок".