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День ангела 1 июня: кого поздравлять с именинами в самом начале лета

Кто празднует именины 1 июня (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - интересный и очень особенный праздник, поздравления с которым способны удивить любого человека. Именно поэтому важно помнить об именинах тех, кого вы любите и цените.

У кого именины 1 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела

1 июня именины празднуют:

  • Василий
  • Вера
  • Виктория
  • Гаврила
  • Давид
  • Денис
  • Иван
  • Павел.

СМС на именины

  • "Искренне поздравляю Вас с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровья, вдохновения, успехов, ярких событий, радости. Долгих Вам лет и счастливой жизни!"
  • "Поздравляю с именинами! Желаю мира, счастья, прекрасного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю удачи во всех делах"
  • "Хочу поздравить с днем ангела! Желаю крепкого здоровья, радости, удачи, счастья. Чтобы всегда улыбалась удача и исполнялись все желания. Обилия, путешествий и всегда правильных людей рядом. Чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица и делала всех окружающих счастливее. ".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Хай тебе ангел вберігає,
І в усьому допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.

Щоб добре у серці було,
А невдачі вітром здуло

Розквітай і багатій
І з роками молодій!

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Живи красиво та щасливо!".

К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.

Кроме того, недавно стало известно, почему опасно рассыпать соль.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Радіо Maximum", "Поздравок".

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