День ангела 1 июня: кого поздравлять с именинами в самом начале лета

К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.

Кроме того, недавно стало известно, почему опасно рассыпать соль.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Радіо Maximum", "Поздравок".