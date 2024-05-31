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День ангела 1 червня: кого вітати з іменинами на самому початку літа

П'ятниця 31 травня 2024 22:01
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День ангела 1 червня: кого вітати з іменинами на самому початку літа Хто святкує іменини 1 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - цікаве та дуже особливе свято, привітання з яким здатні розчулити будь-яку людину. Саме тому важливо пам'ятати про іменини тих, кого ви любите та цінуєте.

У кого іменини 1 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого привітати з днем ангела

1 червня іменини святкують:

  • Василь
  • Віра
  • Вікторія
  • Гаврило
  • Давид
  • Денис
  • Іван
  • Павло.

СМС на іменини

  • "Щиро вітаю Вас з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров'я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих Вам років і щасливого життя!"
  • "Вітаю з іменинами! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров'я"
  • "Хочу привітати с днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, радості, удачі, щастя. Щоб завжди всміхалась удача і здійснювались всі бажання. Достатку, подорожей й завжди правильних людей поряд. Щоб усмішка ніколи не сходила з твого обличчя й робила всіх оточуючих щасливішими".

Вірш на день ангела

"Хай тебе ангел вберігає,
І в усьому допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.

Щоб добре у серці було,
А невдачі вітром здуло

Розквітай і багатій
І з роками молодій!

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Живи красиво та щасливо!".

До слова, раніше ми вже називали 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому небезпечно розсипати сіль.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Радіо Maximum", "Поздравок".

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