День ангела 1 червня: кого вітати з іменинами на самому початку літа

День ангела - цікаве та дуже особливе свято, привітання з яким здатні розчулити будь-яку людину. Саме тому важливо пам'ятати про іменини тих, кого ви любите та цінуєте.

У кого іменини 1 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого привітати з днем ангела

1 червня іменини святкують:

Василь

Віра

Вікторія

Гаврило

Давид

Денис

Іван

Павло.

СМС на іменини

"Щиро вітаю Вас з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров'я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих Вам років і щасливого життя!"

"Вітаю з іменинами! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров'я"

"Хочу привітати с днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, радості, удачі, щастя. Щоб завжди всміхалась удача і здійснювались всі бажання. Достатку, подорожей й завжди правильних людей поряд. Щоб усмішка ніколи не сходила з твого обличчя й робила всіх оточуючих щасливішими".

Вірш на день ангела

"Хай тебе ангел вберігає,

І в усьому допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре у серці було,

А невдачі вітром здуло

Розквітай і багатій

І з роками молодій!

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Живи красиво та щасливо!".