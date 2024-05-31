День ангела 1 июня: кого поздравлять с именинами в самом начале лета
День ангела - интересный и очень особенный праздник, поздравления с которым способны удивить любого человека. Именно поэтому важно помнить об именинах тех, кого вы любите и цените.
У кого именины 1 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с днем ангела
1 июня именины празднуют:
- Василий
- Вера
- Виктория
- Гаврила
- Давид
- Денис
- Иван
- Павел.
СМС на именины
- "Искренне поздравляю Вас с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровья, вдохновения, успехов, ярких событий, радости. Долгих Вам лет и счастливой жизни!"
- "Поздравляю с именинами! Желаю мира, счастья, прекрасного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю удачи во всех делах"
- "Хочу поздравить с днем ангела! Желаю крепкого здоровья, радости, удачи, счастья. Чтобы всегда улыбалась удача и исполнялись все желания. Обилия, путешествий и всегда правильных людей рядом. Чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица и делала всех окружающих счастливее. ".
Стихотворение на день ангела на украинском языке
"Хай тебе ангел вберігає,
І в усьому допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре у серці було,
А невдачі вітром здуло
Розквітай і багатій
І з роками молодій!
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Живи красиво та щасливо!".
К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.
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При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Радіо Maximum", "Поздравок".