День ангела 1 июня: кого поздравлять с именинами в самом начале лета

День ангела - интересный и очень особенный праздник, поздравления с которым способны удивить любого человека. Именно поэтому важно помнить об именинах тех, кого вы любите и цените.

У кого именины 1 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Друзі щоб добра бажали, На роботі поважали, Щоби жити було мило, Живи красиво та щасливо!".

Щоб добре у серці було, А невдачі вітром здуло

"Хай тебе ангел вберігає, І в усьому допомагає! Хай тобі Господь із неба, Додає усе, що треба.

К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.

Кроме того, недавно стало известно, почему опасно рассыпать соль.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Радіо Maximum", "Поздравок".