День Андрія Первозванного: історія свята, що не можна робити сьогодні

Історія апостола Андрія

Андрій був першим покликаним апостолом Ісусом Христом. Він всюди слідував за своїм учителем. Він бачив усі його чудеса, страждання та воскресіння. За старовинними переказами його розіп'яли в грецькому місті Патри близько 67 року.

Також вважається, що його розіп'яли на косому хресті у вигляді літери "Х", який став символом його мученицької смерті. Андрій Первозванний був наділений здатністю зцілювати будь-які захворювання.

13 грудня віруючим обов'язково треба сходити до церкви. Перед іконою святого зазвичай моляться незаміжні дівчата, бо вважається, що він дарує сімейне щастя.

До речі, ніч на Андрія була дуже важливою для дівчат, які вірили, що вона допоможе передбачити долю. Тому дівчата збиралися, щоб погадати на нареченого та дату весілля. У народі 13 грудня називали "Андріївські вечорниці" або "Калита".

Апостол Андрій Первозванний (фото: wikimedia.org)

Головні прикмети на Андрія

Якщо сніг випав — пролежить ще 110 днів.

Вода в ополонці поводиться тихо — зима буде спокійною; якщо вирує і шумить - з бурями, завірюхами, завірюхами.

Погода ясна та морозна – рік буде врожайним.

Надворі тепло — до неврожайного року.

Вогонь у печі червоний — незабаром буде холод і хуртовина; білий - відлига.

Кішка довго вилизується - до ясної та морозної погоди.

Низькі хмари швидко пливуть небом — до холоду.

Що сьогодні категорично не можна робити

Сьогодні заборонено прясти, шити, ткати, бо можна спричинити лихо.

Триває Різдвяний піст, не можна вживати молочні, м'ясні продукти та яйця.

Хто сьогодні святкує іменини : Андрій, Люція.