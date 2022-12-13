День Андрія Первозванного: історія свята, що не можна робити сьогодні

13 грудня християни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозванного.
У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони на день Андрія Первозванного.
Андрій був першим покликаним апостолом Ісусом Христом. Він всюди слідував за своїм учителем. Він бачив усі його чудеса, страждання та воскресіння. За старовинними переказами його розіп'яли в грецькому місті Патри близько 67 року.
Також вважається, що його розіп'яли на косому хресті у вигляді літери "Х", який став символом його мученицької смерті. Андрій Первозванний був наділений здатністю зцілювати будь-які захворювання.
13 грудня віруючим обов'язково треба сходити до церкви. Перед іконою святого зазвичай моляться незаміжні дівчата, бо вважається, що він дарує сімейне щастя.
До речі, ніч на Андрія була дуже важливою для дівчат, які вірили, що вона допоможе передбачити долю. Тому дівчата збиралися, щоб погадати на нареченого та дату весілля. У народі 13 грудня називали "Андріївські вечорниці" або "Калита".
Хто сьогодні святкує іменини : Андрій, Люція.
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