День Андрея Первозванного: история праздника, что нельзя делать сегодня

13 декабря христиане почитают память апостола Андрея Первозванного.
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах на день Андрея Первозванного.
Андрей был первым призванным Иисусом Христом апостолом. Он повсюду следовал за своим учителем. Он видел все его чудеса, страдания и воскресения. По старинным преданиям, его распяли в греческом городе Патры около 67 года.
Также считается, что он был распят на косом кресте в виде буквы "Х", который стал символом его мученической смерти. Андрей Первозванный был наделен способностью исцелять любые заболевания.
13 декабря верующим обязательно нужно сходить в церковь. Перед иконой святого обычно молятся незамужние девушки, потому что считается, что он дарует семейное счастье.
Кстати, ночь на Андрея была очень важна для девушек, которые верили, что она поможет предсказать судьбу. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на суженого и дату свадьбы. В народе 13 декабря называли "Андреевские вечерницы" или "Калита".
Кто сегодня празднует именины: Андрей, Люция.
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