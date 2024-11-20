День Андрія 2024: дата великого свята за новим календарем

Коли День Андрія Первозванного 2024 в Україні

В День Андрія Первозванного християни вшановують одного з 20 апостолів Ісуса Христа. Крім того, святий Андрій був покликаним Спасителем.

Цьогоріч свято припадає на суботу 30 листопада, а не 13 грудня. Це пов'язано з переходом на новоюліанський календар, внаслідок чого більшість свят змістилися на 13 днів раніше.

День Андрія Первозванного в церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

За біблійними переказами, Андрій народився в родині рибалок в Віфсаїді. Парубок, як і батько та брати, займався рибальством, поки не зустрів Ісуса на Галілейському озері.

Андрій - перший, хто відгукнувся на заклик Спасителя, саме тому Андрія назвали Первознаним. Після того, як Ісус помер та воскрес, апостол вирушив розповсюджувати "Слово Боже" в інших країнах. За біблійними переказами, Андрій прийшов до Скіфії.

Заради Христа святий Андрій прийняв муки - потім Андрія розіп'яли на Х-подібному, андріївському, хресті. Це відбулося за правління імператора-єретика, Нероні.

Святий Андрій (зображення: Вікіпедія)

Традиції і прикмети Дня Андрія

Зазвичай на Андрія Первозванного відвідують ранкові служби, а потім читають молитви. Нині Андрій Первозванний вважається покровителем сімейного щастя, кохання та шлюбу.

В народі це свято отримало назву "калита" - так називається обрядові коржі, які готують цього дня. Дівчата, які переймалися за долю, також ворожили на Андрія.

Для цього калиту підвішували, а хлопець був повинен відкусити шматочок. Дівчата спостерігали за результатами змагання - якщо хлопець міг відкусити шматок хлібобулочного виробу, це означало, що йому пощастить з вибором дружини.

На день Андрія пращури також визначали погоду. Для цього спостерігала за водою та вогнем в печі. Бурхлива вода чи поверхня означали сильні морози, хуртовину та не шукати собі більшої оселі.

З цієї причини на День Андрія існувало декілько відомих прикмет:

Якщо до цього часу не йшов сніг - зима буде доволі теплою

Сніг напередодні - хурделиця протягом тижня

Якщо в річці шумить вода, скоріш за все варто очікувати на сильних вітрів з градом

Що не можна робити в День Андрія Первозванного

Як і на інші церковні свята, на Андрія заборонено займатися домашніми справами або фізичною працею - навіть шити, вишивати та прибирати.

Цього дня також не можна лаятися чи кричати, ображати слабших або відмовляти в допомозі. Крім цього, не вживають алкоголь - не їдять м'ясо, молоко, яйця.