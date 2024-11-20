День Андрея 2024: дата большого праздника по новому календарю

Когда День Андрея Первозванного 2024 в Украине

В День Андрея Первозванного христиане почитают одного из 20 апостолов Иисуса Христа. Кроме того, святой Андрей был призван Спасителем.

В этом году праздник выпадает на субботу 30 ноября, а не 13 декабря. Это связано с переходом на новоюлианский календарь, в результате чего большинство праздников сместились на 13 дней раньше.

День Андрея Первозванного в церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

По библейским преданиям, Андрей родился в семье рыбаков в Вифсаиде. Юноша, как и отец и братья, занимался рыболовством, пока не встретил Иисуса на Галилейском озере.

Андрей - первый, кто откликнулся на призыв Спасителя, именно поэтому Андрея назвали Первознанным. После того, как Иисус умер и воскрес, апостол отправился распространять "Слово Божье" в других странах. По библейским преданиям Андрей пришел в Скифию.

Ради Христа святой Андрей принял мучения - потом Андрея распяли на Х-образном, андреевском, кресте. Это произошло во время правления императора-еретика, Нерони.

Святой Андрей (изображение: Википедия)

Традиции и приметы Дня Андрея

Обычно на Андрея Первозванного посещают утренние службы, а затем читают молитвы. Сегодня Андрей Первозванный считается покровителем семейного счастья, любви и брака.

В народе этот праздник получил название "калита" - так называют обрядовые коржи, которые готовят в этот день. Девушки, которые беспокоились о судьбе, также гадали на Андрея.

Для этого калиту подвешивали, а парень должен был откусить кусочек. Девушки наблюдали за результатами состязания - если парень мог откусить кусок хлебобулочного изделия, это означало, что ему повезет с выбором жены.

Наши предки приметили, если в этот день погода сильная, то будет идти дождь. Для этого наблюдала за водой и огнем в печи. Бурная вода или поверхность означали сильные морозы, метель и не искать себе большего дома.

По этой причине на День Андрея существовало несколько известных примет:

Если до этого времени не шел снег - зима будет достаточно теплой

Снег накануне - вьюга в течение недели

Если в реке шумит вода, скорее всего стоит ожидать сильных ветров с градом

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

Как и на другие церковные праздники, на Андрея запрещено заниматься домашними делами или физическим трудом - даже шить, вышивать и убирать.

В этот день также нельзя ругаться или кричать, оскорблять слабее или отказывать в помощи. Кроме этого, не употребляют алкоголь - не едят мясо, молоко, яйца.