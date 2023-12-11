Демограф сказав, чи будуть українці масово повертатися з-за кордону

За словами експерта, люди "не завжди адекватно оцінюють ситуацію, бо вони виходять із сьогоднішнього дня".

"Наприклад, отримуючи допомогу, вони десь на рівні підсвідомості думають, що так буде завжди. Відповідно, вони заявляють про намір залишатися в ЄС. Коли зміниться ситуація, а рано чи пізно допомога, пільги будуть скасовані, люди будуть виходити з ситуації, яка складеться", - додає він.

При цьому демограф наголошує на тому, що не так вже й багато українців твердо стали на ноги, наприклад, в Європі.

"Відсоток українських мігрантів, які працевлаштувались, наприклад, в Європі, не дуже великий. І з цих людей частина працевлаштувалася на посади, які не відповідають їхній кваліфікації. Скажімо, тому ж менеджеру зараз працювати продавчинею як для сучасного етапу - перебути - годиться. А в довгостроковій перспективі навряд чи це виявиться привабливим", - говорить Позняк.

Також він говорить, що якщо, до прикладу, Польща була привабливою для наших мігрантів на початку повномасштабного вторгнення, "коли багато хто думав, що за кілька місяців війна закінчиться, і можна буде повернутись, тож тримались ближче до кордонів", то зараз ситуація дещо змінилися.

"У 2023 році, коли мова пішла про те, щоб шукати роботу, освоїтись у країні перебування, то ті, хто знає або вивчили німецьку, англійську, задумуються над тим, щоб переїхати до Німеччини і вже там шукати роботу… Ті, хто знають англійську - це США, Канада, Велика Британія. Щодо того, щоб вчити мову країни перебування, то стосовно Чехії, Словаччини - не всі дорослі мігранти вчать мову цих країн", - пояснює він.

Однак в перспективі українці за кордоном "будуть ще більше вкорінюватись".

"В Україну можуть повернутися ті, хто мав тут дійсно хорошу роботу і хто впевнений, що робота знайдеться. Хто мав в Україні певний соціальний статус, а в ЄС цього немає. Ми частково бачимо цей тренд у 2023 році. Щодо міграції в ЄС, то люди будуть виходити з умов і шукати кращих. Хтось закріпиться в тій же Польщі або Чехії. Хтось переїде. Але зрозуміло, що обмеження стосовно соціальної допомоги, надання житла будуть впливати на міграційну поведінку людей", - прогнозує демограф.