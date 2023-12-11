Демограф сказал, будут ли украинцы массово возвращаться из-за границы

Многие украинцы за границей "боятся даже самим себе признаться, что они не хотят возвращаться на родину". Однако процент тех, кто вернется домой, тоже достаточно значителен.
Такое мнение в интервью РБК-Украина (проект Styler) сказал демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.
По словам эксперта, люди "не всегда адекватно оценивают ситуацию, потому что они выходят с сегодняшнего дня".
"Например, получая помощь, они где-то на уровне подсознания думают, что так будет всегда. Соответственно, они заявляют о намерении оставаться в ЕС. Когда изменится ситуация, а рано или поздно помощь, льготы будут отменены, люди будут исходить из сложившейся ситуации" - добавляет он.
При этом демограф отмечает, что не так уж многие украинцы твердо встали на ноги, например, в Европе.
"Процент украинских мигрантов, трудоустроившихся, например, в Европе, не очень велик. И из этих людей часть трудоустроилась на должности, не соответствующие их квалификации. Скажем, тому же менеджеру сейчас работать продавцом как для современного этапа - перебыть - положено. А в долгосрочной перспективе вряд ли это окажется привлекательным", - говорит Позняк.
Также он говорит, что если, к примеру, Польша была привлекательна для наших мигрантов в начале полномасштабного вторжения, "когда многие думали, что через несколько месяцев война закончится, и можно будет вернуться, поэтому держались ближе к границам", то сейчас ситуация несколько изменились.
"В 2023 году, когда речь пошла о том, чтобы искать работу, освоиться в стране пребывания, то знающие или выучившие немецкий, английский задумываются над тем, чтобы переехать в Германию и уже там искать работу... Те, кто знают английский - это США, Канада, Великобритания. Что касается того, чтобы учить язык страны пребывания, то в отношении Чехии, Словакии - не все взрослые мигранты учат язык этих стран", - объясняет он.
Однако в перспективе украинцы за рубежом "будут еще больше укореняться".
"В Украину могут вернуться те, кто имел здесь действительно хорошую работу и кто уверен, что работа найдется. Кто имел в Украине определенный социальный статус, а в ЕС этого нет. Мы отчасти видим этот тренд в 2023 году. Что касается миграции в ЕС, то люди будут выходить из условий и искать лучших. Кто-то закрепится в той же Польше или Чехии. Кто-то переедет. Но понятно, что ограничения по социальной помощи, предоставление жилья будут влиять на миграционное поведение людей", - прогнозирует демограф.
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