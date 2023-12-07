Десятки тисяч викрадених і депортованих. Скільки українців насильно утримують в РФ

У полоні росіян перебувають 28 тисяч цивільних українців. Такі дії свідчать про сплановану систему придушення опору і волі.

Про це на міжнародній конференції "Свобода або страх" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна .

Він зазначив, що влада має багато ініціатив щодо повернення дітей, але мало інструментів, щоб забрати всіх депортованих.

"Якщо ми будемо повертати по одній дитині щодня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ щодня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави", - сказав він.

Депортація цивільних українців у РФ

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Київ заявляє, що близько 20 тисяч неповнолітніх було вивезено з України до Росії або на контрольовану Росією територію без згоди сім'ї чи опікунів. Він називає це військовим злочином, який відповідає визначенню геноциду, даному у договорі ООН.

Ця справа призвела до того, що президенту Росії Володимиру Путіну та уповноваженому у справах дітей Марії Львової-Бєлової було видано ордери на арешт МКС.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

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