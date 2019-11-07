Болезнь Альцгеймера: Супрун рассказала, как предотвратить деменцию

Уляна Супрун рассказала про деменцию у пожилых людей и дала рекомендации, как можно выявить и что необходимо для лечения. Экс-руководительница Минздрава отметила в своем Facebook, что заметить болезнь потери памяти поможет семейный врча, а уже после невролог или психиатр сможет поставить окончательный диагноз - болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, фронто-темпоральная деменция и прочее.

Согласно украинскому протоколу медицинской помощи при деменции нужно провести такие лабораторные тесты: клинический анализ крови, уровень электролитов в крови, почечные пробы, печеночные пробы, уровень ТТГ (показатель работы щитовидной железы), глюкозы крови, витамина B12 и фолиевой кислоты, а также компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

Уляна Супрун рассказала, как избежать деменции (Фото: swissgenoma.ch)

Как окончательного подтвердить деменцию и ее типы:

В случае болезни Альцгеймера: обычная и функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга, позитронно-эмиссионная томография головного мозга с флуородезоклиглюкозою.

Также рекомендуются тесты генотипа по генам APP, PSEN1, или PSEN2, которые выполняют в случае существенных подозрений на болезнь Альцгеймера (их делают, но это стоит довольно дорого).

При сосудистой деменции: сбор анамнеза по мозговых инсультов, сердечно-сосудистых болезней, неврологический осмотр и МРТ или КТ головного мозга.

Если в прошлом были инсульты, инфаркты и другие сосудистые события, после которых умственные способности и начали ухудшаться, то протокол призывает избегать в таких случаях диагноза болезнь Альцгеймера.

При деменции с тельцами Леви и фронтотемпоральной деменции: МРТ головы и однофотонная эмиссионная компьютерная томография с радиофармпрепаратами.

Уляна Супрун рассказала, как избежать деменции (Фото: pixabay.com/geralt)

"Как вы видите, диагностировать тип деменции окончательно достаточно сложно. Кое-где врачи полагаются в диагностике результатов тестов и одни симптомы, например нарушение речи, памяти", - обратила внимание Супрун.

Первые признаки деменции:

Часто деменцию сопровождают бессонница, тревожность, галлюцинации, анорексия, депрессия, инфекционные болезни и повышенный риск падений.

Какие сопутствующие болезни могут возникать в случае деменции:

Постепенное отмирание нейронов головного мозга и потеря памяти или способности рассуждать - лишь одна сторона деменции. Ее сопровождает также ряд психологических и поведенческих симптомов, а также сопутствующие заболевания. Они ухудшают жизнь и пациенту, и тем, кто о нем/ней заботится.

Апатия, депрессия, тревожность и раздражительность можно уменьшить с помощью тех же лекарств, что и другие проявления болезни Альцгеймера. Антидепрессанты не являются первым звеном терапии при деменции (лекарства подбирает врач для каждого случая отдельно).

Есть несколько психических средств из группы нейролептиков, в том числе "атипичных", которые разрешены в случае деменции. Их прописывают, если тревожность, агрессия или галлюцинации представляют угрозу для пациента или окружающих или вызывают сильный дискомфорт.

Хроническое воспаление сопровождает висцеральное ожирение, атеросклероз, артриты, синдром раздраженного кишечника и тому подобное. Оно есть и у людей без деменции. Депрессия, вызванная воспалением, плохо поддается лечению антидепрессантами. Поэтому в любом случае следует лечить пациента в целом, а прописывать противовоспалительные препараты "на всякий случай" не стоит.

"Анорексия старшего возраста, когда люди не хотят есть, "усыхают", едят только чай с печеньем - это ненормально", - рассказала Супрун. По ее словам, это может быть проявлением депрессии, или развиться из-за проблем с жеванием или глотанием. Следствием этого является недоживлення, запоры и мышечная слабость.

Тревожность и нервозность, хроническая боль и анорексией достаточно эффективно преодолевает медицинский каннабис (пока его в Украине не легализовали).

Бессонницу советуют лечить не мелатонином или снотворными, а физической усталостью течение дня, ярким светом утром и приглушенным теплым вечером (световая терапия), гигиеной сна (вставать и ложиться в тот же час, иметь ритуалы сна).

Уляна Супрун дала советы по диагностике и лечению деменции (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Пневмония. Ее лечить трудно во всех возрастных категорий. Чтобы ее предотвратить, надо делать ежегодные прививки от гриппа, и после 65 лет сделать прививку от пневмококковой инфекции. Иногда причиной воспаления становится пища, попадает в дыхательные пути.

Пища должна быть полноценная, доступная для пережевывания и легкого глотания.

Важно, чтобы еда содержала достаточно жидкости и клетчатки, кроме нутриентов, иначе будут запоры. Пожилым людям важно потреблять больше белка, чем людям среднего возраста.

Деменцию часто сопровождает недостаток витаминов B1, В9 и В12. Нехватка витамина В12 или нарушение обмена фолиевой кислоты приводит к повышению уровня гомоцистеина - нейротоксического соединения.

Запоры очень часто сопровождают деменциею. Причиной могут быть обезвоживание, низкая физическая активность, неполноценное питание, проблемы с зубами и пищеварением. Запоры могут быть даже причиной психоза или повышение температуры.

Уляна Супрун рассказала, как избежать деменции (Фото: swissgenoma.ch)

"Поэтому советы таковы: при необходимости - слабительное или клизма, а постоянно - пища, богатая клетчаткой (это могут быть печеные яблоки, овсянка с отрубями или тыквенная каша), достаточно жидкости (20-25 мл на 1 кг веса в день) и прогулки", - говорится в публикации.

Супрун подчеркнула, что пациентам с деменцией очень важно внимание близких.