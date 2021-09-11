Дело МН17: стало известно, когда ожидается приговор российским террористам

На суде в Гааге по делу о сбитом пассажирском самолете "Боинг" рейса MH17 в небе над захваченной оккупантами территории на Донбассе летом 2014 года приговор могут вынести в конце 2022 года.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера ".

"Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор", - сказала Венедиктова.

По ее словам, это может быть "или сентябре 2022, или ноябрь 2022 года, или декабре 2022".

Также глава ГПУ призвала различных "экспертов" не мешать работать прокурорам Нидерландов, "очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы действительно можно было уложиться в эти сроки, которые поставили в суде".

Видео: генпрокурор Ирина Венедиктова высказалась по делу о сбитом рейсе MH17

Ранее сообщалось, что этим летом суд в Киеве отпустил из-под стражи "куратора разведывательного управления "ДНРовцев", так как информация о его причастности к катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" рейса МН17 не подтвердилась.

Как известно, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит малайзийский самолет рейса MH17. В результате катастрофы погибли 298 человек, из них 15 членов экипажа. Предварительно, самолет был сбит пророссийскими боевиками с зенитной ракетной установки "БУК-М1". Есть доказательства, что эта установка попала на Донбасс с территории РФ.

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



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