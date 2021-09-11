Справа МН17: стало відомо, коли очікується вирок російським терористам

На суді в Гаазі у справі про збитий пасажирський літак "Боїнг" рейсу MH17 в небі над захопленою окупантами території на Донбасі влітку 2014 року вирок можуть винести наприкінці 2022 року.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

"Прокурори в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок", - сказала Венедіктова.

За її словами, це може бути "або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року".

Також глава ГПУ закликала різноманітних "експертів" не заважати працювати прокурорам Нідерландів, які "дуже чесно і професійно виконують свою роботу, щоб дійсно можна було вкластися в ці терміни, які поставили в суді".

Відео: генпрокурор Ірина Венедіктова висловилася у справі про збитий рейс MH17

Раніше повідомлялося, що цього літа суд у Києві відпустив з-під варти "куратора розвідувального управління "ДНРівців", оскільки інформація про його причетність до катастрофи літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 не підтвердилася.

Як відомо, 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю було збито малайзійський літак рейсу MH17. В результаті катастрофи загинули 298 людей, з них 15 членів екіпажу. Попередньо, літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної ракетної установки "БУК-М1". Є докази, що ця установка потрапила на Донбас з території РФ.

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціна газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто повинен бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?