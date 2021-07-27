Дельфины устроили шоу в Железном Порту: бросались медузами и гнались за лодкой (видео)

Так, в одном из случаев дельфины утром подплыли прямо к людям. Они порезвились на мелководье, показывая черные спины.

А одно из животных поймало медузу и выбросило ее из воды, будто это мячик. Отдыхающим удалось снять произошедшее на видео.

Видео: В Железном Порту дельфины устроили отдыхающим шоу (ТСН)

Во втором случае, который также произошел на этом курорте, дельфин подплыл к лодке с отдыхающими.

Животное выпрыгивало из воды, игралось и пыталось обогнать лодку под радостные возгласы людей.

Видео: Дельфин погонялся за лодкой (ТСН)