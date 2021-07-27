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Дельфины устроили шоу в Железном Порту: бросались медузами и гнались за лодкой (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Дельфины устроили отдыхающим настоящее шоу на черноморском курорте Железный Порт, что в Херсонской области.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в одном из случаев дельфины утром подплыли прямо к людям. Они порезвились на мелководье, показывая черные спины.

А одно из животных поймало медузу и выбросило ее из воды, будто это мячик. Отдыхающим удалось снять произошедшее на видео.

Видео: В Железном Порту дельфины устроили отдыхающим шоу (ТСН)

Во втором случае, который также произошел на этом курорте, дельфин подплыл к лодке с отдыхающими.

Животное выпрыгивало из воды, игралось и пыталось обогнать лодку под радостные возгласы людей.

Видео: Дельфин погонялся за лодкой (ТСН)

Ранее мы писали, что дельфины сорвали мужчине рыбалку в Бердянске.

Также блогеры показали украинцам лучшие места для дикого отдыха на Азовском море, там есть 40 км бесконечных пляжей.

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Черное мореотдых