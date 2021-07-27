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Дельфіни влаштували шоу в Залізному Порту: кидалися медузами і гналися за човном (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Дельфіни влаштували відпочиваючим справжнє шоу на чорноморському курорті Залізний Порт, що в Херсонській області.

Про це повідомляє ТСН.

Так, в одному з випадків дельфіни вранці підпливли прямо до людей. Вони попустували на мілководді, показуючи чорні спини.

А одна з тварин зловила медузу і викинула її з води, ніби це м'ячик. Відпочиваючим вдалося зняти подію на відео.

Відео: у Залізному Порту Дельфіни влаштували відпочиваючим шоу (ТСН)

У другому випадку, який також стався на цьому курорті, Ддельфін підплив до човна з відпочивальниками.

Тварина вистрибувала з води, гралася і намагалася обігнати човен під радісні вигуки людей.

Відео: Дельфін поганявся за човном (ТСН)

Раніше ми писали, що дельфіни зірвали чоловікові риболовлю в Бердянську.

Також блогери показали українцям найкращі місця для дикого відпочинку на Азовському морі, там є 40 км нескінченних пляжів.

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