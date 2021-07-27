Дельфіни влаштували шоу в Залізному Порту: кидалися медузами і гналися за човном (відео)

Дельфіни влаштували відпочиваючим справжнє шоу на чорноморському курорті Залізний Порт, що в Херсонській області.
Про це повідомляє ТСН.
Так, в одному з випадків дельфіни вранці підпливли прямо до людей. Вони попустували на мілководді, показуючи чорні спини.
А одна з тварин зловила медузу і викинула її з води, ніби це м'ячик. Відпочиваючим вдалося зняти подію на відео.
Відео: у Залізному Порту Дельфіни влаштували відпочиваючим шоу (ТСН)
У другому випадку, який також стався на цьому курорті, Ддельфін підплив до човна з відпочивальниками.
Тварина вистрибувала з води, гралася і намагалася обігнати човен під радісні вигуки людей.
Відео: Дельфін поганявся за човном (ТСН)
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