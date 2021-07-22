В Бердянске дельфины сорвали мужчине рыбалку: видеофакт
В курортном городе Азовского моря Бердянске появились дельфины, которые сорвали местному жителю рыбалку. Впрочем, он не обиделся, снял игры животных на видео и выложил в сеть.
Об этом в Facebook рассказал тот самый рыбак Владимир Приварников.
По словам мужчины, несколько дней назад он отправился на море за пеленгасом, но рыбалка не задавалась. Позже стала ясна и причина этому.
Как оказалось, в этом месте дельфины устроили свою рыбалку, распугав потенциальный улов рыбака.
"Во время рыбалки заметил, что клев пеленгаса немного приутих. Кинул взгляд на море, а там дельфины охотятся... Прикольно..." - подписал видео его автор.
Видео: Дельфины в Бердянске
Пользователи в комментариях благодарят автора видео за позитив:
- Очень радостно, что в нашем море опять появились дельфины. А на средней косе в заливе плавает белая нутрия и выходит к людям, чтобы покормили. Так необычно.
- Это значит, рыба есть, и это радует, будет и рыбалка, спасибо за позитив.
- Ваше видео для жителей каменных джунглей больших городов - источник позитива и надежды.
Интересно, что появление дельфинов в курортном Бердянске явление нередкое. Они любят составлять компанию отдыхающим и прыгать прямо на людей.
Ранее мы писали, что дельфинов заметили на пляже в Одессе. Они плавали там буквально в метре от людей.