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В Бердянске дельфины сорвали мужчине рыбалку: видеофакт

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Бердянск, Четверг 22 июля 2021 09:21
В Бердянске дельфины сорвали мужчине рыбалку: видеофакт Коллаж РБК-Украина: В Бердянске заметили дельфинов
Автор: Светлана Мащенко

В курортном городе Азовского моря Бердянске появились дельфины, которые сорвали местному жителю рыбалку. Впрочем, он не обиделся, снял игры животных на видео и выложил в сеть.

Об этом в Facebook рассказал тот самый рыбак Владимир Приварников.

По словам мужчины, несколько дней назад он отправился на море за пеленгасом, но рыбалка не задавалась. Позже стала ясна и причина этому.

Как оказалось, в этом месте дельфины устроили свою рыбалку, распугав потенциальный улов рыбака.

"Во время рыбалки заметил, что клев пеленгаса немного приутих. Кинул взгляд на море, а там дельфины охотятся... Прикольно..." - подписал видео его автор.

Видео: Дельфины в Бердянске

Пользователи в комментариях благодарят автора видео за позитив:

  • Очень радостно, что в нашем море опять появились дельфины. А на средней косе в заливе плавает белая нутрия и выходит к людям, чтобы покормили. Так необычно.
  • Это значит, рыба есть, и это радует, будет и рыбалка, спасибо за позитив.
  • Ваше видео для жителей каменных джунглей больших городов - источник позитива и надежды.

Интересно, что появление дельфинов в курортном Бердянске явление нередкое. Они любят составлять компанию отдыхающим и прыгать прямо на людей.

Ранее мы писали, что дельфинов заметили на пляже в Одессе. Они плавали там буквально в метре от людей.

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