Украинцам показали лучшие места для дикого отдыха на Азовском море: 40 км бесконечных пляжей

Один из самых известных курортов Азовского моря - Арабатскую стрелку в Херсонской области издавна считают меккой дикого отдыха. Ведь сама коса - это сплошной многокилометровый пляж.

Какие места, кроме конечно же пляжей, следует обязательно посетить, если вы добрались до "Арабатки", рассказали тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько.

Пляжи

"Арабатская стрелка - это 115 км бесконечных пляжей. От Геническа и до Крыма. Правда, сейчас нам доступно около 40 км, ведь остальная часть временно оккупирована. Пляжи - комфортные и широкие, вода - очень чистая. Много цивилизованных зон. Если хотите более дикого отдыха в палатках, то такой можно найти ближе к оккупированным территориям. Там и море глубже", - рассказывает Оля.

Фото: Пляжи на Арабатской стрелке (пресс-служба)

Остров Бирючий

Это заповедник с идеальными пляжами и дикими животным. С прошлого года остров был закрыт для туристов на карантин, но недавно снова открылся.

Добраться туда можно двумя способами: из Кирилловки на автомобиле или по воде из Геническа.

"Первое, что удивляет на пляже, - тонны ракушек. Очень красиво! Там вообще нет людей. Обычно экскурсия длится четыре часа и стоит около 800 грн. Еще можно взять вариант с сафари, чтобы поискать диких животных. Дельфинов увидите точно!" - говорит Макс Узол.

Идеальные места для оздоровления

На Арабатской стрелке очень много соленых озер, лечебных грязей, термальных вод.

Первая точка, это Соленое озеро, которое местные называют мертвым морем. Тут можно поплавать, сделать гидромассаж, душ шарко, помазаться грязями. Кроме того у озера есть пчелиный хэлси-пойнт, где можно поспать на ульях или сделать медовый массаж.

Вторая точка - термальный источник в Счастливцево. Здесь есть пять бассейнов с разной температурой воды, а с 8 до 14 часов вход бесплатный.

Третья точка - "Арабатские термы" в Стрелковом. На территории есть горячий источник, йодированное озеро и даже глицериновое озеро. Вход - 200 грн.

Достопримечательности Арабатской стрелки

Железнодорожный мост в Геническе

Это исторический памятник, которому более 100 лет. Построили его австрийцы. Кроме того, это идеальная локация для фотосесий.

Когда-то давно он был железнодорожным, но с 70-х годов его не эксплуатируют по назначению. Здесь гуляют туристы, сидят рыбаки и можно проехать на автомобиле.

Фото: Железнодорожный мост в Геническе (пресс-служба)

Маяк Генический

Его можно по праву назвать символом города. 25-метровому маяку более 140 лет. Он особенный тем, что не круглый, а квадратный. И там даже живут люди - семья маячника. Увы, но сейчас он закрыт на реконструкция, так что его можно оценить только снаружи.

Розовое озеро

"Самая известная локация Геническа, которую невозможно не посетить или не вернуться сюда еще раз. Здесь самые красивые закаты, удивительные пейзажи, и можно сделать крутые фото", - уверены блогеры.

Для справки:

Арабатская Стрелка, или Арабатская коса - это узкая и длинная полоса земли, которая находится на северо-востоке от Крымского полуострова. Она состоит в основном из ракушечного материала, и отделяет залив Сиваш от Азовского моря.

Граница между Украиной и оккупированной РФ территорией Крыма находится за поселком Стрелковое - самой южной точкой Херсонской области.

Фото: Так выглядит пограничная зона на Арабатской стрелке (пресс-служба)