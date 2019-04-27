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Делегація ПЦУ доставила Благодатний вогонь до України: подробиці (відео)

STYLERЖиття    27.04.2019 - 20:51
Делегація ПЦУ доставила Благодатний вогонь до України: подробиці (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Благодатний вогонь з Єрусалиму зустріне митрополит ПЦУ Епіфаній

Благодатний вогонь, який зійшов у суботу 27 квітня в Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового, доставили до України. Літак з делегацією Православної Церкви приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом.

Так, це був перший випадок, коли один з найважливіших символів свята Великодня зустріли і супроводили в нашу країну представники Помісної автокефальної православної української церкви.

Делегацію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Відразу з аеропорту Благодатний вогонь доставлять у Свято-Михайлівський Златоверий собор. Делегацію зустріне предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

 

Делегація ПЦУ привезла до України Благодатний вогонь (фото: скріншот з YouTube / Телеканал Прямий)

Всі бажаючі можуть прийти у Михайлівський собор і запалити від Благодатного вогню свічку. Також його доставлять і до Володимирського собору, а потім розвезуть по всіх регіонах України, а також передадеть воїнам ЗСУ на передову в район ООС на Донбасі.

Як зазначив митрополит Михайло, Благодатний вогонь в перші хвилини не обпалює людей при торканні. Своєї фізичної сили та властивості він набуває приблизно через 5-7 хвилин.

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Як повідомлялося раніше, нещодавно була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.

Також ми писали про те, коли і які українські телеканали транслюватимуть Пасхальне Богослужіння.

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