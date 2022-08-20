Делайте запасы на зиму: эксперт рассказал, что дефицита не будет, а вот цены на продукты вырастут

В Украине дефицита продуктов в ближайший год не прогнозируется. Продуктов хватит как минимум до следующего посевного сезона. А вот цены на продукты будут меняться и ожидается подорожание.

Запасов хватит на два года

Как отмечает Дорошенко, украинцы обеспечены продуктами на ближайший год-два. Каких-то отдельных культур может не хватать, но в целом ситуация не критическая.

"Мы полностью обеспечены всем необходимым. Могу сказать о том, что ситуация с продовольствием значительно лучше, чем ситуация с энергонезависимостью. Мы обеспечены еще в начале года, как минимум на 2022-2023 годы, плюс этот урожай. Думаю, мы еще два года можем спать и есть спокойно. Возможно, у нас не будет хватать отдельных культур, но это было, например, весной, тогда многие говорили: а будет ли у нас черешня, абрикос и все остальное?" - пояснил эксперт.

Цены будут расти

Он отметил, что Украину в ближайшее время ждет другая проблема - повышение цен и подорожание самых популярных продуктов.

"Ситуация очень хорошая с количеством, а вот с ценой - это уже другой вопрос. Здесь влияют инфляционные процессы. Ситуация с борщовым набором будет такая, как с общей инфляцией, то есть, если в начале года в государственный бюджет мы закладывали 7%, то потом инфляция выросла до 20%", - объяснил Дорошенко.

Он порекомендовал украинцам делать запасы продуктов, которые осенью будут продавать еще по старым ценам.

"Дальше все будет дорожать", - предупредил эксперт.

Какие продукты стоит запасти

При наличии места для хранения запасов можно закупить некоторые виды продуктов впрок. Например, можно запастись крупами, мукой, сахаром и солью, макаронными изделиями.

Долго можно хранить растительное масло и консервацию. Можно сделать запас чая, кофе и специй.

Также стоит позаботиться о кормах для животных - сухой корм при правильном хранении может стоять несколько месяцев. Можно сделать запас самой необходимой бытовой химии.

Если есть подвал или погреб - можно сделать запас овощей: картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.