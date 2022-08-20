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Робіть запаси на зиму: експерт розповів, що дефіциту не буде, а от ціни на продукти зростуть

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Субота 20 серпня 2022 13:11
Робіть запаси на зиму: експерт розповів, що дефіциту не буде, а от ціни на продукти зростуть Фото: Експрт дав прогноз про дефіцит і ціни на продукти в Україні (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні дефіциту продуктів в найближчий рік не прогнозується. Продуктів вистачить як мінімум до наступного посівного сезону. А ось ціни на продукти будуть змінюватися й очікується подорожчання.

Такий прогноз в ефірі Національного телемарафону на ТСН зробив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Запасів вистачить на два роки

Як зазначає Дорошенко, українці забезпечені продуктами на найближчий рік-два. Якихось окремих культур може не вистачати, але в цілому ситуація не критична.

"Ми повністю забезпечені всім необхідним. Можу сказати про те, що ситуація з продовольством значно краща, ніж ситуація з енергонезалежністю. Ми забезпечені ще на початку року, як мінімум на 2022-2023 роки, плюс цей урожай. Думаю, ми ще два роки можемо спати і їсти спокійно. Можливо, у нас не буде вистачати окремих культур, але це було, наприклад, навесні, тоді багато хто говорив: А чи буде у нас черешня, абрикос і все інше?" - пояснив експерт.

Ціни зростатимуть

Він зазначив, що Україну найближчим часом чекає інша проблема - підвищення цін і подорожчання найпопулярніших продуктів.

"Ситуація дуже хороша з кількістю, а от з ціною - це вже інше питання. Тут впливають інфляційні процеси. Ситуація з борщовим набором буде така, як із загальною інфляцією, тобто, якщо на початку року в державний бюджет ми закладали 7%, то потім інфляція зросла до 20%", - пояснив Дорошенко.

Він порекомендував українцям робити запаси продуктів, які восени продаватимуть ще за старими цінами.

"Далі все буде дорожчати", - попередив експерт.

Які продукти варто запасти

При наявності місця для зберігання запасів можна закупити деякі види продуктів про запас. Наприклад, можна запастися крупами, борошном, цукром і сіллю, макаронними виробами.

Довго можна зберігати рослинну олію і консервацію. Можна зробити запас чаю, кави та спецій.

Також варто подбати про корми для тварин - сухий корм при правильному зберіганні може стояти кілька місяців. Можна зробити запас найнеобхіднішої побутової хімії.

Якщо є підвал або льох - можна зробити запас овочів: картоплі, моркви, цибулі, часнику, буряка.

До речі, раніше ми писали про те, які овочі та фрукти можна запасти на зиму в серпні.

А також ми розповідали про те, як можна економити гроші на витратах під час війни.

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