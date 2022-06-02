Эти простые лайфхаки помогут справиться с сухостью локтей

Если вы сталкивались с проблемой сухости локтей, то знаете, что простое нанесение любого увлажняющего крема помогает далеко не всегда. Как же справиться с этой неприятностью?

Как устранить сухость локтей:

Наносите продукты, пока ваши локти влажные

Хотя нанесение лосьонов, кремов или мазей на влажную кожу может показаться препятствующим впитыванию продукта, на самом деле все наоборот. Это поможет зафиксировать увлажнение и дополнительно укрепить кожный барьер, который жизненно важен для заживления и ухода за сухой кожей локтей.

Выбирайте более плотные текстуры

Независимо от того, насколько увлажняет гель-крем, когда дело доходит до локтей, лучше выбирать более густые формулы, которые действительно могут создать барьер между кожей локтя и внешним миром, тем самым помогая удерживать влагу.

Не принимайте слишком горячий душ

Эксперты говорят, что каким бы замечательным ни был паровой душ, особенно в холодные месяцы года, он на самом деле может ухудшить состояние ваших локтей и кожи в целом. (Особенно учитывая, что сухость локтей обычно ассоциируется с зимой.) Температура воды не должна быть слишком горячей.

Используйте мягкие очищающие средства

О чем еще нужно помнить, принимая душ и ванну? Моющие средства, которыми вы пользуетесь. При мытье локтей используйте мягкие очищающие средства, которые не сушат кожу, а если ваши локти не загрязнены, то вообще не нужно мыть эту область пеной. В конце концов, чрезмерное очищение - это еще один способ быстро высушить локти.

Подумайте о химическом пилинге

Иногда мази и крема не могут сотворить свое волшебство, потому что на их пути слишком много омертвевших клеток кожи. Имея это в виду, дерматолог советует рассмотреть возможность использования кремов с химическими эксфолиантами, такими как альфа-гидроксикислоты.

Не опирайтесь на локти

И последнее, но не менее важное: то, как вы относитесь к своим локтям вне рутины ухода за кожей, также имеет значение. В частности, эксперт говорит не оказывать на них такого сильного давления. Постарайтесь не опираться бездумно на локоть, когда вы работаете, ведете машину или смотрите телевизор. Чем больше давления вы оказываете на область, тем толще кожа становится для защиты.