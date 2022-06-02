Не робіть так: часта помилка при використанні сонцезахисних засобів

З приходом літа сонце стало ще спекотніше і небезпечніше, так що не варто забувати про захист. При цьому тим, хто багато знаходиться на вулиці, настійно рекомендується перевірити свій сонцезахисний крем, щоб уникнути поширеної помилки.

Експерти встановили, що багатьом з цих лосьйонів було більше десяти років. Термін придатності більшості цих продуктів становить 12 місяців, що зазвичай зазначено на зворотному боці товару.

Опитування понад 2000 чоловік показало, що багато дорослих ставляться до захисту від сонця в цілому байдуже. З 2000 чоловік дев'ять відсотків заявили, що користуються сонцезахисним лосьйоном тільки під час відпустки за кордоном, а п'ять відсотків заявили, що їм взагалі не потрібно його наносити.

Дивно, але 11% респондентів заявили, що готові ризикнути раком шкіри, якщо це означає наявність засмаги.

Чверть учасників також сказали, що вони не відчувають себе добре без засмаги, а 17% сказали, що вони відчували тиск, щоб виглядати засмаглим через знаменитостей і зірок соціальних мереж.

Консультант з дерматології, доктор Кетрін Борисевич зазначив, що "надзвичайно тривожно" бачити, на що люди готові піти заради засмаги.

Вона додала: "Захист від сонця є життєво важливим, якщо ви знаходитесь у вашій країні або за кордоном, і незалежно від кольору вашої шкіри. Сонцезахисні креми та спреї забезпечують необхідний захист від пошкодження шкіри до потенційно довгострокових або навіть смертельних станів. Також важливо щороку купувати новий сонцезахисний засіб, так як термін придатності кремів закінчується і вони стають менш ефективними".