Эти 7 привычек приводят вас к быстрому старению: не делайте так

Есть несколько факторов и привычек, которые заставляют нашу кожу стареть быстрее.

Каких же правил нужно придерживаться, чтобы немного сдержать старение

УФ-излучение солнечного света. С ним поможет справиться использование солнцезащитного крема и избегание пребывания на солнце в самые жаркие часы.



Загрязнение воздуха, включая озон и твердые частицы.



Употребление табака. Курильщики знают, как это вредно, но не хотят бросать. Знайте, курение - враг красивой кожи.

"Неправильная" диета, в которой не хватает антиоксидантов и необходимых питательных веществ. Сахар является врагом красивой кожи, стоит его ограничить.



Стресс. Стресс увеличивает выработку свободных радикалов и повреждение ДНК, которые ответственны за старение кожи.

Недостаток сна. Одно экспериментальное исследование показало, что недосыпание сказывается на красоте глаз, рта и век (красные, опухшие глаза, темные круги под глазами, более бледная кожа и больше морщин/тонких линий).



Высокие температуры. Высокие температуры способствуют старению кожи (тепловому старению). Это хорошо наблюдается на руках пекарей и на лице стеклодувов.

Также сюда можно отнести употребление алкоголя и наркотиков.