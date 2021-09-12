Не робіть так ніколи: лікар розповіла, як не можна лікувати кашель

Кашель може бути симптомом різних захворювань – від звичайної респіраторної інфекції до коронавірусу. Похолодання і сира погода сприяє зростанню вірусних інфекцій, які проявляються нежитю, кашлем і загальним нездужанням. Коли захворювання не дуже важке, люди кидаються в аптеку за препаратом від кашлю, для якого не потрібен рецепт.

Як пояснила лікар-пульмонолог Оксана Молода в коментарі для Lviv Media , не варто лікувати кашель випадковим набором з аптеки.

Вона додала, що бувають ситуації, коли кашель не потрібно лікувати або потрібно підбирати препарати тільки з лікарем, оскільки деякі види кашлю можна ускладнити неправильним лікуванням.

"Кашель - це захисний механізм нашого організму. Його категорично не можна примусово зупиняти під час захворювання за допомогою різних протикашльових засобів", - пояснила фахівець.

Вона зазначила, що завдання кашлю – очистити наші дихальні шляхи від мокротиння, яка є слизом з елементами загиблих мікроорганізмів і лейкоцитів.

Протикашльові препарати

"Протикашльові препарати призначаються при обмеженому переліку патологічних станів: в першу чергу, це коклюш і онкопатологія, при якій пухлина дратує кашльові зони, викликаючи безперервний кашель", - додала Оксана молода.

Відхаркувальні препарати

Медик нагадала, що відхаркувальні препарати заборонені дітям до 12 років, бо через них може розвинутися "ефект затоплення". Через особливості будови дитячих дихальних шляхів діти можуть не відкашляти ту кількість мокротиння, яке починає відтворюватися після дії відхаркувальних препаратів. Мокрота починає накопичуватися в нижніх відділах легенів і провокує розвиток пневмонії.

Лікар додала, що і дорослим пацієнтам не потрібні відхаркувальні засоби, якщо у них вологий кашель.

Інгаляція

З інгаляціями теж не все так просто. Багато хто починає процедури майже відразу як з'являється кашель. Але такий підхід, за словами пульмонолога, теж невірний. Інгаляції варто застосовувати тільки в тому випадку, якщо кашель супроводжується обструктивним синдромом – станом, при якому порушується прохідність (обструкція) дихальних шляхів. При такому порушенні хворому важко дихати, є задишка і чутні хрипи.

Скільки триває кашель

Кашель може не зникнути через кілька днів після хвороби або навіть тижнів – не варто бити тривогу. За словами медика, тривалість гострого кашлю у дітей - до 3 тижнів, у дорослого – до 8 тижнів.

"У 95% випадків підкашлювання протягом деякого часу після одужання - абсолютно нормально", - підкреслила Оксана молода.