Не делайте этого с подушкой, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью

Спальное место и все, что с ним связано, всегда считалось сакральным. Ведь наши предки верили, что во время сна человек находится где-то на грани между реальным миром и потусторонним. Отсюда очень много примет, некоторые из которых связаны с подушками.

Что нельзя делать с подушками, чтобы не навлечь беду, пишет Radiotrek .

Спать на двух подушках

По одной из примет, сон сразу на двух подушках неженатым людям предвещает одиночество.

Замужние женщины, злоупотребляющие этим, рискуют заболеть, а женатые мужчины - потерять деньги

Сидеть на подушке

Из-за этого можно потерять здоровье, а вместе с тем и удачу. Ведь пренебрежительно относиться к месту, на котором вы спите, нельзя. Сидение же на подушке - это такое своеобразное оскорбление спального места.

Исключение делали лишь молодоженам на свадьбе.

Класть подушку на стол

Раньше стол могли использовать для того, чтобы ставить туда гроб с покойником. Поэтому подушка на столе - к болезням и даже смерти близких людей.

Спать на чужой подушке

Люди верили, что подушка может впитывать энергетику человека, который на ней спит - как положительную, так и отрицательную. Поэтому пользование чужой подушкой может навлечь проблемы и невзгоды прежнего владельца.

Дарить и принимать в дар подушку

Такая примета связана с тем, что подушку могут использовать для ритуалов черной магии, делать в них определенные "подклады".

Поэтому, чтобы не принести в свой дом беды и болезни, подушку нельзя принимать как подарок от посторонних людей. Только от ближайших родственников.