Не делайте этого с подушкой, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью
Спальное место и все, что с ним связано, всегда считалось сакральным. Ведь наши предки верили, что во время сна человек находится где-то на грани между реальным миром и потусторонним. Отсюда очень много примет, некоторые из которых связаны с подушками.
Что нельзя делать с подушками, чтобы не навлечь беду, пишет Radiotrek.
Спать на двух подушках
По одной из примет, сон сразу на двух подушках неженатым людям предвещает одиночество.
Замужние женщины, злоупотребляющие этим, рискуют заболеть, а женатые мужчины - потерять деньги
Сидеть на подушке
Из-за этого можно потерять здоровье, а вместе с тем и удачу. Ведь пренебрежительно относиться к месту, на котором вы спите, нельзя. Сидение же на подушке - это такое своеобразное оскорбление спального места.
Исключение делали лишь молодоженам на свадьбе.
Класть подушку на стол
Раньше стол могли использовать для того, чтобы ставить туда гроб с покойником. Поэтому подушка на столе - к болезням и даже смерти близких людей.
Спать на чужой подушке
Люди верили, что подушка может впитывать энергетику человека, который на ней спит - как положительную, так и отрицательную. Поэтому пользование чужой подушкой может навлечь проблемы и невзгоды прежнего владельца.
Дарить и принимать в дар подушку
Такая примета связана с тем, что подушку могут использовать для ритуалов черной магии, делать в них определенные "подклады".
Поэтому, чтобы не принести в свой дом беды и болезни, подушку нельзя принимать как подарок от посторонних людей. Только от ближайших родственников.
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