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Не робіть цього з подушкою, аби не накликати лихо на себе і свою сім'ю

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Четвер 09 грудня 2021 21:00
Не робіть цього з подушкою, аби не накликати лихо на себе і свою сім'ю Фото: Що не можна робити з подушкою (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Спальне місце і все, що з ним пов'язано, завжди вважалося сакральним. Адже наші пращури вірили, що під час сну людина знаходиться десь на межі між реальним світом і потойбіччям. Звідси дуже багато прикмет, деякі з яких пов'язані з подушками.

Що не можна робити з подушками, аби не накликати лихо, пише Radiotrek.

Спати на двох подушках

За однією з прикмет, сон одразу на двох подушках неодруженим людям віщує самотність.

Заміжні жінки, які зловживають цим, ризикують захворіти, а одружені чоловіки - втратити гроші

Сидіти на подушці

Через це можна втратити здоров'я, а разом із тим й удачу. Адже зневажливо ставитися до місця, на якому ви спите, не можна. Сидіння ж на подушці - це така своєрідна образа спального місця.

Виняток робили лише молодятам на весіллі.

Класти подушку на стіл

Раніше стіл могли використовувати для того, щоб ставити туди труну з небіжчиком. Тому подушка на столі - до хвороб і навіть смерті близьких людей.

Спати на чужій подушці

Люди вірили, що подушка може вбирати енергетику людини, яка на ній спить - як позитивну, так і негативну. Тому користування чужою подушкою може накликати проблеми і негаразди попереднього власника.

Дарувати і приймати в дар подушку

Така прикмета пов'язана з тим, що подушку можуть використовувати для ритуалів чорної магії, робити в них певні "підклади".

Тому, аби не принести у свій дім біди і хвороби, подушку не можна приймати як подарунок від сторонніх людей. Лише від найближчих родичів.

Раніше ми писали про те, які речі в жодному разі не можна класти на ліжко, аби не накликати біду.

Також експерти розповіли, чому в домі не можна тримати квітку декабрист.

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