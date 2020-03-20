Не делайте этого! Патриоты Донбасса записали видеообращение к Зеленскому

Зеленского призвали не допустить создания Консультативного совета с представителями боевиков
Консультативный совет с представителями боевиков из ОРДЛО, о создании которого договорились в Минске участники ТКГ, вызвал в украинском обществе волну критики и возмущения. Патриоты Донбасса призвали президента Владимира Зеленского не допустить, чтобы скандальный документ был подписан, что планируют осуществить уже 25 марта.
Известные украинцы - герои, прошедшие плен оккупантов и пытки - и авторитетные журналисты высказали свою позицию относительно инициативы главы ОПУ Андрея Ермака и указали на серьезные риски для Украины и объяснили, почему это очень опасно.
В частности, говорится о том, что создание такого Консультативного совета фактически вынесет РФ за скобки переговорного процесса, и она получит статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. А это недопустимо, отмечается в заявлении.
Ролик с обращением к президенту под названием "Не делайте этого!" опубликован на YouTube-канале ZN-Календар.
Указывается, что цель послания этих неравнодушных людей президенту одна - предостеречь от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.
Среди участников обращения к Зеленскому:
"Легитимизации голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, которые выехали в результате войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге председатель ОП Андрей Ермак, не восприняло подавляющее количество граждан Украины", - отметили патриоты Донбасса.
Видео: Патриоты Донбасса обратились к Зеленскому из-за скандального Консультативного совета с презставителями ОРДЛО
Как сообщалось ранее, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.