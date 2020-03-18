В Раде появилось постановление о результатах ТКГ с участием Ермака и Козака

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Автором постановления является 51 парламентарий

В Верховной раде Украины появился проект постановления №3229 "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 в г. Минск, Республика Беларусь". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Автором проекта является 51 депутат Рады. Сейчас текст документа отсутствует. Последний этап прохождения постановления - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса может произойти уже во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Отметим, встреча была запланирована на 25 марта. Также Ермак уточнил, что имеющийся документ, который появился после последнего заседания ТКГ в Минске, является только декларативным, а не окончательным.

Как писало РБК-Украина ранее, Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Отметим, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Добавим также, что часть нардепов от фракции "Слуга народа" выступили против создания такого органа. Эти парламентарии провели встречу с главой ОП. "Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы. Решили теснее и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающихся мирного процесса", - отметили в СН по итогам переговоров.