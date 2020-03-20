Не робіть цього! Патріоти Донбасу записали відеозвернення до Зеленського

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Зеленського закликали не допустити створення Консультативної ради з представниками бойовиків

Консультативна рада з представниками бойовиків з ОРДЛО, про створення якої в Мінську домовилися учасники ТКГ, викликав в українському суспільстві хвилю критики та обурення. Патріоти Донбасу закликали президента Володимира Зеленського не допустити, щоб скандальний документ був підписаний, що планують здійснити вже 25 березня.

Відомі українці - герої, які пройшли полон окупантів і тортури - й авторитетні журналісти висловили свою позицію щодо ініціативи голови ОПУ Андрія Єрмака і вказали на серйозні ризики для України та пояснили, чому це дуже небезпечно.

Зокрема, йдеться про те, що створення такої Консультативної ради фактично винесе РФ за дужки переговорного процесу, і вона отримає статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора. А це неприпустимо, наголошується в заяві.

Ролик із зверненням до президента під назвою "Не робіть цього!" опублікований на YouTube-каналі ZN-Календар.

Зазначається, що мета послання цих небайдужих людей президенту одна - застерегти від необережного кроку, який може коштувати Україні незалежності.

Серед учасників звернення до Зеленського:

Станіслав Асєєв - журналіст, звільнений з полону "ДНР" по обміну в 2019 році;

Володимир Жемчугов - учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" по обміну в 2016 році;

Ігор Козловський - вчений, звільнений з полону "ДНР" по обміну в 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня";

Ірина Довгань - волонтерка з Ясинуватої, яку 2014 році на площі окупованого Донецька прив'язали до стовпа і обмотали українським прапором;

Сергій Гармаш - журналіст, головний редактор сайту "ОстріВ";

Денис Казанський - відомий донецький блогер і журналіст

"Легітимізацію голосу бойовиків (навіть у рамках включення в переговори вихідців із Донбасу, які виїхали внаслідок війни на вільну територію України), про що заявив на своєму брифінгу голова ОП Андрій Єрмак, не сприйняла переважна кількість громадян України", - зазначили патріоти Донбасу.

Відео: Патріоти Донбасу звернулися до Зеленського через скандальну Консультативну раду з презставителями ОРДЛО

Як повідомлялося раніше, на засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі 11 березня сторони домовилися про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.

Пізніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.