Делайте это каждый день, чтобы есть все и не полнеть

Есть все и не полнеть - пожалуй, мечта каждого человека, который хоть раз решался на диету. И это возможно, говорят ученые. Но есть нюанс.
Как это сделать, рассказал тренер Виктор Мандзяк.
Американские ученые провели уникальное исследование. Они закрыли людей в метаболической камере (такая камера точно определяет траты калорий), поставили перед ними еду на любой вкус. А также поставили туда беговую дорожку.
Есть можно было все, что пожелает душа. Но было условие: бегать на дорожке. Подопытных разделили на три группы: одни бегали меньше, другие больше, третьи - еще больше.
Оказалось, что те подопытные, которые ежедневно проходили 34 000 шагов, не набирали вес, хотя ели все, что хотели.
В эквиваленте километров - это около 23 км. Но это без учета других нагрузок, вроде фитнеса или домашней уборки.
Для этого существует специальная формула. Необходимо основной обмен веществ умножить на коэффициент 1,76.
Основной обмен веществ также считается по формуле:
Для женщины: масса тела х 24 х 0,9.
Для мужчины: масса тела х 24.
Например, основной обмен женщины весом 75 килограммов это: 75х24х0,9=1620 ккал.
То есть 1620 калорий расходуется организмом на его жизнедеятельность.
Траты организма в сутки, чтобы есть без меры: 1620х1,76=2851 ккал.
2851-1620=1231 ккал.
Среднее силовое часовая тренировка сжигает около 300 калорий. То есть, чтобы потратить 1231 калорий, надо потеть в зале 4 часа.
То есть вывод прост: если хотите держать вес или сбросить, без изменения пищевых привычек - никак.
Ранее мы писали, что есть до и после тренировки, чтобы гарантированно сжигать жир.
Также сообщалось, что произойдет с организмом, если каждый день стоять в планке. Результаты эксперимента.