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Робіть це кожного дня, щоб їсти все і не гладшати

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П'ятниця 10 червня 2022 12:32
Робіть це кожного дня, щоб їсти все і не гладшати Фото: Як їсти все і не товстіти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Їсти все і не гладшати - мабуть, мрія кожної людини, яка хоч раз зважувалася на дієту. І це можливо, кажуть вчені. Але є нюанс.

Як це зробити, розповів тренер Віктор Мандзяк.

Експеримент показав, як їсти все і не гладшати

Американські вчені провели унікальне дослідження. Вони закрили людей в метаболічній камері (така камера точно визначає трати калорій), поставили перед ними їжу на будь-який смак. А також поставили туди бігову доріжку.

Їсти можна було все, що забажає душа. Але була умова: бігати на доріжці. Піддослідних розділили на три групи: одні бігали менше, другі - більше, треті - ще більше.

Виявилося, що ті піддослідні, які щодня проходили 34 000 кроків, не набирали вагу, хоча їли все, що хотіли.

В еквіваленті кілометрів - це близько 23 км. Але це без урахування інших навантажень, на кшталт фітнесу чи домашнього прибирання.

Скільки калорій треба витрачати на день, щоб не набирати вагу

Для цього існує спеціальна формула. Необхідно основний обмін речовин помножити на коефіцієнт 1,76.

Основний обмін речовин також рахується за формулою:

Для жінки: мaса тілa х 24 х 0,9.
Для чоловіка: масa тілa х 24.

Приклад розрахунку

Наприклад, основний обмін жінки вагою 75 кілограмів це: 75х24х0,9=1620 ккал.

Тобто 1620 калорій витрачається організмом на його життєдіяльність.

Трати організму на добу, щоб їсти без міри: 1620х1,76=2851 ккал.

2851-1620=1231 ккал.

Середнє силове годинне тренування спалює близько 300 калорій. Тобто, аби витратити 1231 калорій, треба пітніти в залі 4 години.

Тобто висновок простий: Якщо хочете тримати вагу або скинути, без зміни харчових звичок - ніяк.

Раніше ми писали, що їсти до та після тренування, щоб гарантовано спалювати жир.

Також повідомлялося, що станеться з організмом, якщо кожного дня стояти у планці. Результати експерименту.

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