Что делать водителю, когда выпал снег, а автомобиль на летней резине

В Украине зимняя непогода с серьезными снегопадами застала многих автомобилистов врасплох. В частности, водителям, которые не успели заменить шины, нужно следовать определенным советам.
Об этом сообщает bigmir.auto.
Так, во время езды на летней резине зимой нужно учитывать важные моменты:
Что делать, когда зимой не успели автомобиль "переобуть" (freepik)
Однако, такими советами следует пользоваться в крайних случаях, если водители столкнулись с проблемой необходимости срочного выезда на летней резине.
Также в любом случае нужно как можно быстрее добраться до СТО, где авто можно переобуть в зимнюю резину. Поэтому, стоит как можно раньше узнать прогноз погоды.
Зимой нужно увеличить дистанцию до авто впереди, увеличить интервал автомобилей со стороны. Если видно в зеркало заднего вида, автомобилист сзади держит минимальное расстояние, желательно слегка несколько раз нажать на тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы. Это предупредит его о дистанции.
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