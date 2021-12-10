Що робити водієві, коли випав сніг, а автомобіль на літній гумі

Так, під час їзди на літній гумі під час зими потрібно зважати на важливі моменти:

буксування під час старту : для того, щоб уникнути такого ефекту на механіці, потрібно рушати з другої передачі. А от на "автоматі" варто не чіпати педаль газу, а просто рушати, відпускаючи гальма;

: для того, щоб уникнути такого ефекту на механіці, потрібно рушати з другої передачі. А от на "автоматі" варто не чіпати педаль газу, а просто рушати, відпускаючи гальма; занесення на поворотах : щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь знизити швидкість перед поворотом, та увійшовши у поворот повільно;

: щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь знизити швидкість перед поворотом, та увійшовши у поворот повільно; малоефективне гальмування: варто відмовитися від різкого гальмування. Найкраще гальмувати двигуном.

Що робити, коли взимку не встигли автомобіль "перевзути" (freepik)

Однак, такими порадами слід користуватися у крайніх випадках, якщо водії зіткнулися з проблемою необхідності термінового виїзду на літній гумі.

Також у будь-якому випадку потрібно якомога швидше дістатися до СТО, де авто можна перевзути в зимову гуму. Тому, варто якомога раніше дізнатися прогноз погоди.

Взимку потрібно збільшити дистанцію до авто попереду, збільшити інтервал до автомобілів з боку. Якщо видно в дзеркало заднього огляду, що автомобіліст позаду тримає мінімальну відстань, бажано злегка кілька разів натиснути на гальма, аби загорілися стоп-сигнали. Це його попередить про дистанцію.