Что делать, если учитель бьет ребенка: родителям дали действенные советы

Что советует образовательный омбудсмен

По словам Сергея Горбачева, если учитель избил ученика, то стоит прежде всего подать заявление в полицию, поскольку речь идет о возможном уголовном правонарушении.

Также нужно написать заявление на имя руководителя учебного заведения, чтобы он провел служебное расследование относительно возможного нарушения педагогической этики и, по результатам расследования, принял решение (отстранил учителя от исполнения служебных обязанностей, объявил выговор или уволил).

Совет от юриста

А вот юрист ОО "Батьки SOS" Роман Корсун советует сначала обращаться именно к директору школы. Заявление в полицию стоит подавать, если есть потребность в ускорении разрешения ситуации. Впрочем, сложность заключается в доказывании поступка.

Их часто пытаются обжаловать - дела даже доходят до Верховного Суда. А он четко отмечает, какие действия аморальны и за что учителя должны уволить. У меня в практике был случай, когда учительница периодически кричала на детей и обзывала их. Повезло, что это записали на диктофон. И за это учительницу уволили, хотя дело дошло до Верховного Суда", - рассказал эксперт.

А что делать детям, когда их унизил учитель?

Психолог Елена Петрушкевич говорит: Если ребенку страшно, к нему возвращаются воспоминания, он не может не думать о том, что произошло, чувствует себя виноватым, даже если все ему говорят, что это не так, если не может расплакаться, хотя должен бы, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

"Ребенку надо объяснить, что с такими эмоциями надо работать - они сами не проходят. В этой ситуации надо говорить с ребенком: осудить поступок учительницы, пожалеть ребенка, объяснить, что он не виноват. Также надо защищать ребенка - он должен понимать, что родители делают все, чтобы он чувствовал себя в безопасности", - пояснила психолог.