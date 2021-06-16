Що робити, якщо вчитель б’є дитину: батькам дали дієві поради

Що радить освітній омбудсмен

За словами Сергія Горбачова, якщо вчитель побив учня, то варто перш за все подати заяву до поліції, оскільки йдеться про можливе кримінальне правопорушення.

Також потрібно написати заяву на ім'я керівника закладу освіти, щоб він провів службове розслідування щодо можливого порушення педагогічної етики та, за результатами розслідування, ухвалив рішення (відсторонив учителя від виконання службових обов’язків, оголосив догану або звільнив).

Порада від юриста

А ось юрист ГО "Батьки SOS" Роман Корсун радить спочатку звертатися саме до директора школи. Заяву в поліцію варто подавати, якщо є потреба у прискоренні вирішення ситуації. Утім, складність полягає в доведенні вчинку.

"Випадки звільнення за аморальні проступки є. Їх часто намагаються оскаржити - справи навіть доходять до Верховного Суду. А він чітко зазначає, які дії аморальні й за що вчителя мають звільнити. У мене в практиці був випадок, коли вчителька періодично кричала на дітей та обзивала їх. Пощастило, що це записали на диктофон. І за це вчительку звільнили, хоча справа дійшла до Верховного Суду", - розповів експерт.

А що робити дітям, коли їх принизив учитель?

Психолог Олена Петрушкевич каже: якщо дитині страшно, до неї повертаються спогади, вона не може не думати про те, що сталося, почувається винною, навіть якщо всі їй кажуть, що це не так, якщо не може розплакатися, хоча мала б, варто звернутися до психолога чи психотерапевта.

"Дитині треба пояснити, що з такими емоціями треба працювати - вони самі не минають. У цій ситуації треба говорити з дитиною: засудити вчинок учительки, пожаліти дитину, пояснити, що вона не винна. Також треба захищати дитину - вона має розуміти, що батьки роблять усе, щоби вона відчувалася в безпеці", - пояснила психолог.