Под Запорожьем в детсаду разгорелся скандал: воспитатель ударила ребенка

В детском саду Мелитополя разгорелся скандал. Папа одного из воспитанников детского учреждения сообщил, что его сын пожаловался на насилие воспитателя. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по губам на прогулке.

Отец мальчика рассказал, что ребенок сразу не признавался в чем дело, но по утрам отказывался идти в сад.

В конце концов родители выяснили, что случилось. Мальчик рассказал, что воспитатель его ударила. Инцидент произошел 11 июня.

Родители сразу позвонили воспитателю и спросили, почему он себе такое позволяет.

Ответ педагога поверг в шок. Оказывается, ребенок сквернословил на площадке, после чего она ударила его по губам. Сотрудник детсада считает, что все сделала правильно.

Журналисты направили официальный запрос в управление образования. Потом отец снова вышел на связь с изданием и сообщил, что администрация детсада извинилась перед родителями и начала служебное расследование.