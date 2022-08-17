Коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат

Тест на вагітність - найкращий спосіб визначити, чи відбулося запліднення під час останнього циклу. Якщо ви "працюєте" над поповненням в родині, хотілося би якомога швидше дізнатися, чи є результат. Однак не варто спішити проводити тестування.

Коли треба проводити тест, як правильно це зробити, розповіла гінеколог Наталія Рукомеда, пише DOC.UA.

Як працює тест

Принцип роботи тесту-смужки простий - він визначає вагітність, перевіряючи вашу сечу на гормон ХГЛ (хоріонічний гонадотропін людини). Тіло жінки виробляє цей гормон, коли запліднена яйцеклітина прикріплюється до слизової оболонки матки.

Результати зазвичай відображаються у вигляді однієї або двох ліній, а також як знак "плюс" або "мінус". Тут все просто: дві лінії або "плюс" - ви вагітні, одна лінія чи "мінус" - ви не вагітні.

Коли тест покаже вагітність

Ймовірність, що вагітність буде підтверджена, збільшується з кожним днем - через 6 днів від дня запліднення до очікуваного дня "затримки".

Найбільш точним буде тест, який ви зробите з початку затримки менструації. Річ у тім, що рівень ХГЛ швидко зростає, подвоюючись кожні 2-3 дні.

Точність тесту в залежності від дня циклу:

6 днів до початку менструації - 25%;

5 днів до початку менструації - 33%;

4 дні до початку менструації - 42%;

3 дні до початку менструації - 68%;

2 дні до початку менструації - 81%;

1 день до початку менструації - 93%;

очікуваний день менструації - 96%;

перший день затримки менструації - 99%.

Тести бувають різні

Коли вибираєте тест в аптеці, зверніть увагу на його вид. Є тести, які треба проводити до затримки - вони більш чутливі, а є такі, на яких вказано "з першого дня затримки".

Зазвичай, тести "до затримки" можуть показати нечітку другу лінію. Дочекайтеся затримки і повторіть тест.

Фото: Тест на вагітність з 11 до 22 дня з моменту запліднення (goncharyk.com.ua)

Вранці, вдень чи ввечері

Час дня, коли ви робите тест на вагітність, має певне (але не вирішальне) значення.

Ви маєте більше шансів отримати точний результат, якщо пройдете тест вранці. Це важливо, якщо робити тест до затримки, чи в перший же день.

Якщо ваші місячні дуже нерегулярні або ви не знаєте, коли має розпочатися наступна менструація, зробіть тест як мінімум через 21 день після останнього незахищеного статевого акту.

Як правильно робити тест на вагітність?

Існує два найпопулярніші види тестів на вагітність: тест-смужка та струменевий або електронний тест. Обидва тести можна використовувати в домашніх умовах, але трохи по-різному.

Для тесту-смужки вам треба зібрати сечу в чисту і суху місткість. Занурте смужку на кілька секунд в сечу. Вже за кілька хвилин на тестовій паличці почне проявлятися результат у вигляді червоних/синіх смужок, позначень "+"/"-" або слів "yes"/"no".

Зі струменевого тесту потрібно зняти захисний ковпачок, підставити тест під струмінь сечі на 10 секунд і через 3-5 хвилин отримати результат.