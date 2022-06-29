Определить беременность можно до задержки: основные признаки

Определить, что вы беременны, можно и до основного "симптома" - задержки менструального цикла. Каковы же основные признаки, что в вашем теле зарождается новая жизнь?

Врачи говорят, что ранние симптомы вы можете почувствовать еще за неделю до начала менструации, ведь с момента зачатия в организме женщины начинаются изменения.

Чаще всего вы можете чувствовать чувствительность к запахам, усталость, увеличение, отечность и чувствительность груди.

Тошнота

Такое состояние часто называют "утренней тошнотой", но она может возникать в любое время, даже длиться в течение всего дня.

Это происходит потому, что через несколько недель после зачатия ваше тело вырабатывает больше эстрогена и прогестерона, что вызывает тошноту или рвоту.

Утомляемость

Одним из самых распространенных ранних признаков беременности является сильная усталость или истощение. Если вас утомляют привычные дела, хочется спать, даже если проспали 7-9 часов, вы можете быть беременны.

Организм вырабатывает больше крови для поддержки будущего ребенка, что может вызвать усталость и увеличить потребность в питательных веществах.

Изменения груди

В первые несколько недель беременности ваша грудь может стать тяжелой, чувствительной, опухшей или нежной. Некоторые женщины испытывают этот симптом перед менструацией, поэтому его можно спутать с ПМС. Если грудь начала отекать задолго до начала менструации, вы можете быть беременны.

Если к тому же ареолы сосков потемнели и увеличились - это точно признак беременности.

Кровянистые выделения

Некоторые женщины ощущают на ранних периодах замечающие выделения - от светло-розового до коричневого цвета. Они могут появиться где-то за месяц до начала менструации.

Такой тип кровянистых выделений называется имплантационным кровотечением. Поскольку оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки, это может вызвать раздражение и легкое кровотечение.

Судороги

Еще одним признаком ранней беременности, которую можно спутать с ПМС или регулярными месячными, являются судороги. Во время беременности кровоток усиливается по всему телу. Увеличение кровотока в матке может вызвать судороги.

Эти судороги обычно легкие, но если они становятся достаточно сильными, вам следует обратиться к врачу.

Изменения пищевых предпочтений

У многих беременных женщин через несколько недель после зачатия возникает тяга или отвращение к пище. Возможно, вам захочется есть то, что вы обычно не едите. Ваши любимые блюда могут вдруг вызвать у вас тошноту. Или вы можете совсем потерять аппетит.

Чувствительность к запахам

У некоторых женщин из-за беременности усиливается обоняние. Преувеличенные реакции на определенные запахи могут быть связаны с утренней тошнотой и предпочтениями в еде. Запахи, которые не очень сильны для других людей, могут быть резкими и неприятными для беременной женщины.

Частое мочеиспускание

После зачатия ваши почки начинают работать интенсивнее, чтобы фильтровать усиленный приток крови, что приводит к более частому мочеиспусканию. Этот симптом может возникнуть непосредственно перед задержкой месячных.

Легкое головокружение