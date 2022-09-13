Що робити у випадку знеструмлення, і як підготуватися до ймовірного "блекауту"

Вдалий контрнаступ Збройних сил України і деокупація населених пунктів позбавили окупантів можливості тероризувати населення на загарбаних територіях. Тому зараз вони обстрілюють електростанції на звільнених територіях.

Що робити у випадку знеструмлення міст, повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Facebook .

Збереження тепла в будинку

Першочергово потрібно заклеїти щілини у вікнах і балконних дверях. Зазначимо, що їх можна закрити ковдрами.

Також можна придбати дизельних або бензиновий генератор, який дозволить на певних час увімкнути електроенергію.

Окрім того, на випадок зникнення електроенергії, необхідно підготувати запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників.

Додамо, якщо ліхтарики та радіо працюють на батарейках, необхідно зробити запас на випадок затяжної відсутності електроенергії.

До того ж не забудьте зробити запас продуктів, що не псуються на цілий тиждень. Можна придбати супи, каші, овочі, фрукти та консерви. Також необхідно подбати про великий запас води.

Як залишатися на зв'язку

Якщо зв'язок вашого оператора зникне, ви можете підключатися до мережі інших операторів.

Для цього потрібно зайти у "Налаштування", обрати розділ "SIM-картки", "мобільні мережі" або "стільниковий зв'язок". Далі оберіть опцію "мобільна мережа", "підключення" або "обрати мережу" та вимкніть автоматичний режим.

Після цього на екрані з'явиться перелік активних мереж, одну з них потрібно буде вибрати.

Додамо, що необхідно придбати павербанк або автомобільну зарядку для мобільного телефону. Якщо зникне електроенергія, це дозволить якійсь час мати зв'язок зі світом.