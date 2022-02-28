Що робити, якщо пологи почалися у бомбосховищі: детальна інструкція

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому українські жінки під час обстрілів змушені ховатися у бомбосховищах.

Як діяти, коли пологи почались у бомбосховищі, повідомляє ресурс Ukraine Now.

Акушер-гінеколог Людмила Шупенюк запевнила, що пологи - це фізіологічний процес. Якщо жінка нічого про них не знає, вона у будь-якому разі зможе народити.

У перші дні війни в Україні, в екстремальних умовах, народилося вже кілька малюків. Жінки, що знаходяться на останньому терміні вагітності, зараз переживають максимальний стрес.

У такій ситуації важливо не розгубитися та не боятися, адже страх - це основна проблема під час пологів.

За її словами, якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин), то на жаль, зараз більшість пологових будинків працює в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах.

"Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появленню здорової дитини на світ", - сказала вона.

Що робити, коли пологи почались у бомбосховищі (t.me/UkraineNow)