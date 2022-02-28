Украинцам объяснили, как правильно вести себя на блокпостах: инструкция от ГСЧС
Фото: Блокпост (t.me/UA_National_Police)
В ГСЧС разъяснили украинцам, как вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели в Украине после вторжения российских войск.
Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Для безопасности при прохождении блокпоста необходимо:
- Уменьшить скорость автомобиля
- Заблаговременно подготовить документы для проверки
- Выключить фары, включить аварийный свет
- Нельзя вести видеосъемку
- Без разрешения военных нельзя выходить из автомобиля
- Четко отвечать на вопросы военных
- Быть готовыми на требование дать осмотреть багажник и салон авто
- Нельзя заходить за спину военным во время осмотра салона и багажника автомобиля
- После осмотра и разрешения продолжить движение, нельзя набирать скорость резко.
"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных городах. Сохраняйте спокойствие", - добавили в ведомстве.
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