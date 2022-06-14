Что делать, чтобы помидоры в банке не трескались: эти хитрости помогут решить проблему

Так, от трещин защитить может одна простая процедура. Перед тем, как отправлять овощ в банку, туда нужно залить горячий маринад и оставить его на некоторое время.

Кроме этого, маринад/рассол нужно заливать и выливать из банок постепенно и в несколько этапов. Желательно, чтобы с каждым разом рассол был горячее предыдущего.

Другой способ - это попрокалывать томаты перед консервацией. Это желательно делать зубочисткой в месте, где находится плодоножка. Благодаря этому снизится напряжение пленки томатов. Важно, что прокол должен быть достаточно глубоким.

Как правильно консервировать помидоры (freepik)

Почему помидоры в банках взрываются

Отметим, даже если соблюдены все меры чистоты и стерилизации, возможной причиной помутнения рассола или маринада есть плохо закатаны банки.

В них может попасть воздух и дать начало процессу, который в дальнейшем приводит к тому, что банки могут "взрываться". Чтобы убедиться, что банки хорошо и герметично закатаны, их ставят вверх дном на сутки, когда укрывают одеялом, продолжая, таким образом, процесс медленной стерилизации.

Как известно, консервировать или мариновать можно разные помидоры, и зеленые, и красные, и большие, и маленькие. Однако, необходимо: