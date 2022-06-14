Що робити, щоб помідори в банці не тріскалися: ці хитрості допоможуть вирішити проблему

Так, від тріщин захистити може одна проста процедура. Перед тим, як відправляти овоч у банку, туди потрібно залити гарячий маринад і залишити його на деякий час.

Крім цього, маринад/розсіл потрібно заливати та виливати з банок поступово та у кілька етапів. Бажано, щоб з кожним разом розсіл був гарячіший за попередній.

Інший спосіб - це попроколювати томати перед консервацією. Це бажано робити зубочисткою у місці, де знаходиться плодоніжка. Завдяки цьому знизиться напруга плівки томатів. Важливо, що прокол має бути досить глибоким.

Як правильно консервувати помідори (freepik)

Чому помідори в банках вибухають

Зазначимо, навіть якщо дотримані всі заходи чистоти і стерилізації, можливою причиною помутніння розсолу або маринаду є погано закатані банки.

В них може потрапити повітря і дати початок процесу, який надалі призводить до того, що банки можуть "вибухати". Щоб переконатися, що банки добре і герметично закатані, їх ставлять догори дном на добу, коли вкривають ковдрою, продовжуючи, таким чином, процес повільної стерилізації.

Як відомо, консервувати або маринувати можна різні помідори, і зелені, і червоні, і великі, і маленькі. Однак, необхідно: