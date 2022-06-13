Как и когда обрезать листья помидоров, чтобы добиться щедрого урожая

Существует немало секретов ухода за той или иной огородной культурой. Само собой такие секреты есть и у помидоров. И один из них - своевременное и правильное обрезание листьев.

Когда, как и зачем обрезать листья с кустов помидоров - читайте в нашем материале Styler ниже.

Зачем обрезать листья

Обрезать листья нужно на индетерминантных помидорах, то есть высокорослых кустах. Обрезаются первые 2-3 ветки с листьями.

Это делается для того, чтобы эти ветки не забирали на себя лишние питательные соки, которые нужны для формирования плодов. Через нижние ветви плохо проходит процесс фотосинтеза, таким образом кусту от этих ветвей мало пользы.

Кроме причины фотосинтеза и потребления лишних соков, листья с нижних веток может стать источником инфекции для куста. Ведь листва, которая достает до земли после полива остается в воде и начинает гнить. Таким образом есть риск заражения спорами грибков и бактериями из почвы.

Как и когда обрезать листья помидоров

Начать обрезать ветки с листьями, можно, когда на кусте сформируются хотя бы 8 таких веток, а высота куста будет 40-50 сантиметров.

Обрезаются ветки не под самый ствол куста, а таким образом, чтобы оставался небольшой отступ где-то в 0,3 сантиметра.

Обрежьте три нижних листочка на кусте с помидорами (скриншот)

Если ваши кусты активно развиваются, то после первого обрезания веток с листьями, эту процедуру следует проводить раз в неделю, но уже не обрезая 2-3 ветки, как в первый раз, а лишь 1-2 ветки.

На детерминантных кустам (низкорослых) тоже можно обрезать 2-3 нижние старые ветки с листьями, но это делается лишь один раз. Потому что на определенной высоте у низкорослых кустов перестают расти новые ветки.