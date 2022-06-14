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Що робити, щоб помідори в банці не тріскалися: ці хитрості допоможуть вирішити проблему

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Вівторок 14 червня 2022 11:43
Що робити, щоб помідори в банці не тріскалися: ці хитрості допоможуть вирішити проблему Як правильно консервувати помідори (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смачні та соковиті томати з баночки - найулюбленіша страва усіх. Однак, при консервації господині часто стикаються з однією проблемою. Зокрема, у банці плоди тріскаються.

Як засолити помідори, щоб вони не тріснули - читайте нижче.

Так, від тріщин захистити може одна проста процедура. Перед тим, як відправляти овоч у банку, туди потрібно залити гарячий маринад і залишити його на деякий час.

Крім цього, маринад/розсіл потрібно заливати та виливати з банок поступово та у кілька етапів. Бажано, щоб з кожним разом розсіл був гарячіший за попередній.

Інший спосіб - це попроколювати томати перед консервацією. Це бажано робити зубочисткою у місці, де знаходиться плодоніжка. Завдяки цьому знизиться напруга плівки томатів. Важливо, що прокол має бути досить глибоким.

Що робити, щоб помідори в банці не тріскалися: ці хитрості допоможуть вирішити проблемуЯк правильно консервувати помідори (freepik)

Чому помідори в банках вибухають

Зазначимо, навіть якщо дотримані всі заходи чистоти і стерилізації, можливою причиною помутніння розсолу або маринаду є погано закатані банки.

В них може потрапити повітря і дати початок процесу, який надалі призводить до того, що банки можуть "вибухати". Щоб переконатися, що банки добре і герметично закатані, їх ставлять догори дном на добу, коли вкривають ковдрою, продовжуючи, таким чином, процес повільної стерилізації.

Як відомо, консервувати або маринувати можна різні помідори, і зелені, і червоні, і великі, і маленькі. Однак, необхідно:

  • дотримуватися рецептури й пропорцій в залежності від того, який вид або сорт помідорів заготовляють на зиму;
  • вибирати свіжі плоди;
  • ретельно дотримуватися правил чистоти під час процесу консервування, в тому числі чистоти рук;
  • дотримуватися правил стерилізації, в тому числі і після закатування банок;
  • варто проводити витримування банок з готовим продуктом до того, як залишити їх на зимове зберігання.

Раніше ми повідомляли, як і коли обрізати листя помідорів, щоб домогтися щедрого урожаю.

Також, які рослини не можна садити поруч з помідорами.

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