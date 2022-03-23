Что делать пенсионерам, которым пришлось уехать, а пенсию они получали на почте

Для этого получателям выплат перевести выплату на новый адрес, а затем для удобства перевести пенсию на карточный счет.

Шаг первый: позвонить на горячую линию Укрпочты 0-800-300545, и дождавшись оператора, сообщить: паспортные данные, контактный телефон, старый и новый адреса проживания для переадресации выплаты.

Шаг второй: чтобы перевести пенсионную выплату с почты на банк нужно в банковском отделении (уполномоченному на выплаты пенсий) открыть карточный счет для пенсионных выплат.

Шаг третий: обратиться в отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда, где вы территориально находитесь. Специалисты учреждения внесут изменения в форму получения пенсии. Для этого нужно иметь: паспорт, идентификационный код, выше указанное заявление из банка.

Отметим, что это должен сделать только сам получатель выплат. В противном случае даже родственникам необходима нотариальная доверенность.