Що робити пенсіонерам, яким довелося виїхати, а пенсію вони отримували на пошті

Українським пенсіонерам розповіли, що робити в разі, якщо їм довелося виїхати з пенсійного місця проживання, а пенсію вони отримували через пошту.
Про це повідомили у Пенсійному кур'єрі.
Для цього отримувачам виплат переадресувати виплату на нову адресу, а потім для зручності перевести пенсію на картковий рахунок.
Крок перший: зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0-800-300545, і дочекавшись оператора, повідомити: паспортні данні, контактний телефон, стару та нову адресу проживання для переадресації виплати.
Крок другий: щоб перевести пенсійну виплату з пошти на банк потрібно у банківському відділенні (уповноваженому на виплати пенсій) відкрити картковий рахунок для пенсійних виплат.
Крок третій: звернутися до відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду, де ви територіально перебуваєте. Фахівці установи внесуть зміни у форму отримання пенсії. Для цього потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний код, вище вказану заяву із банку.
Зазначимо, що це має зробити тільки сам отримувач виплат. В іншому випадку навіть родичам необхідна нотаріальна довіреність.
Раніше ми писали, чи можуть українські пенсіонери отримувати виплати за кордоном після переїзду.
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