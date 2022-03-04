Что делать, если в Киеве во время войны умер человек: алгоритм действий

В Украине в результате нападения России ввели военное положение. Поэтому важно знать алгоритм действий в случае, если человек умирает дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург объяснила, что делать киевлянам, близкий человек которых скончался дома.
В частности, первое, что необходимо сделать - это позвонить врачу, с которым у умершего была подписана декларация, а при отсутствии связи - в Центр первично-медико-санитарной помощи, в котором работает врач (если декларации не было - до ближайшего ЦПМСП).
Отмечается, если умерший человек был больным и наблюдался за основным заболеванием, врач на месте выдает врачебное свидетельство о смерти, которое на период активной фазы боевых действий дает право осуществить захоронение.
В случае, если причину смерти необходимо устанавливать, полиция обеспечивает транспортировку тела в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По словам Гинзбург, тела умерших с правого берега города доставляются в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу ул. Дорогожицкая, 9 (ул. Оранжерейная, 9), а с левого берега города – на улицу П. Запорожца, 26.
Кроме того, сутки после того, как тело умершего отвезли в бюро, родственники без предварительных приглашений и телефонных звонков должны приехать в морг. При себе необходимо иметь:
Уже на месте сотрудники объяснят дальнейший алгоритм действий для быстрого проведения похорон покойного.
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