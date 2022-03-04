Как онкобольным людям получить медицинскую помощь во время войны: объяснение от Минздрава

В Украине в результате нападения России ввели военное положение. В частности, это усложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав .

Отмечается, что учреждения здравоохранения, заключившие договоры с НСЗУ о медицинском обслуживании по направлению онкология, продолжают оказывать услуги.

Как получить помощь

Информацию о режиме работы заведения и перечне услуг, которые предоставляет заведение, можно получить по телефону у контактного лица заведения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Также перечень больниц и номеров для телефонной связи по ссылке.

Кроме того, оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и предоставлении медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на Telegram-каналах: https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer.